Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଭିଏଏମ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୋୟୋଜିତ, ପ୍ରାୟ ୨ଶହ ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଭିଏଏମ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୋୟୋଜିତ, ପ୍ରାୟ ୨ଶହ ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ

ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପଟେରିଜିୟମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେଦୃଷ୍ଟି ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଉନ୍ନତ ଡାକ୍ତରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 23, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 06:09 PM IST
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଭିଏଏମ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୋୟୋଜିତ, ପ୍ରାୟ ୨ଶହ ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ
Image Credit: ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ
2
3
4
5