/ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଭିଏଏମ୍ଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୋୟୋଜିତ, ପ୍ରାୟ ୨ଶହ ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ, ରାୟଗଡ଼ାସ୍ଥିତ ଏଲ୍. ଭି. ପ୍ରସାଦ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହ ମିଳିତଭାବେ ନିଜର କୋଡିଙ୍ଗ।ମାଳି (କେଡିଏମ୍) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଜରିଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସିଏଚସି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆପେଣ୍ଠ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିରରେ ଆଖପାଖ ଗାଁର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରାୟଗଡ଼ାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୟାସରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲା।
ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପଟେରିଜିୟମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚିକିତ୍ସା ନ କଲେଦୃଷ୍ଟି ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଉନ୍ନତ ଡାକ୍ତରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ପଟେରିଜିୟମ୍ ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ାର ଏଲ୍. ଭି. ପ୍ରସାଦ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚଷ୍ମା ମିଳିବ।
ଏହି ଶିବିରକୁ କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ଝିନ୍ନ ହିକ୍କା ସିଏଚସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ଓଡ଼ିଆପେଣ୍ଠ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଆଲୁମିନା ବିଜନେସ୍ ସିଇଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ମୌଳିକତା। ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ଆମର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପ୍ରୟାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ।
ଓଡ଼ିଆପେଣ୍ଠ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେନ୍ଦୁୱାଡ଼ା ଗାଁର ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ମଣ୍ଡିଙ୍ଗା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦୁର୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସହିତ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲି। ଏହି ସମର୍ଥନ ମୋ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଲୋକ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଶା ଆଣିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମକୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସହାୟତା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସମେତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିଏଏମଏଲ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲ୍ୟାଣ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ତଥା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାବେଶୀ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।