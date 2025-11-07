Advertisement
Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:10 PM IST

ଗଞ୍ଜାମରେ ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଲା 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ସମୂହ ଗାନ

ଗଞ୍ଜାମ: ଆରକ୍ଷୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୀତ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍'ର ୧୫୦ ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ସମୂହ ଗାନ । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୂହ ଗାନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । 

ଏହି କାର୍ଯକ୍ରମରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କିପରି ଆମ ହୃଦୟରେ ସେହି ଦେଶପ୍ରେମର ଅଗ୍ନିକୁ ପୁନଃ ଜାଗୃତ କରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।  ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଅତିରକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକ ସୀମା ସ୍ବାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୂହ 'ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍' ଗାନ କରିଥିଲେ ।  

ଆଗାମୀ ଏକବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମୁହିକ ଗାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆୟୋଜନ ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକ ସେବା ଭବନରେ କହିଥିଲେ।

