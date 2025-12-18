Advertisement
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବ VB GRAM G - ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 18, 2025, 10:38 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଲୋକସଭାରେ VB G RAM G ବିଲ୍‌ ପାରିତ ହୋଇଛି । MGNREGA ବଦଳରେ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ VB G RAM G ବିଲ୍ ।‌ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ୧୪ତମ ଦିନରେ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ "ଜୀ ରାମ ଜୀ" ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। 

ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ VB G RAM G ବିଲ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଭାରତର ବିକାଶ ପଥରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 'ଭିବି-ଗ୍ରାମ-ଜି' (VB-GRAM-G) ଯୋଜନା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ 'ବିକଶିତ ଭାରତ'ର ମୂଳଦୁଆକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।

ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବିକଶିତ ଭାରତ @୨୦୪୭ ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ସାଜିବ। ଏହି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।

