Add Zee Business As A Preferred Source
App

VB-G RAM G: ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଭିବି-ଜୀ-ରାମଜୀ

VB-G RAM G: ଭିବି-ଜୀ-ରାମଜୀ (ଗ୍ରାମୀଣ) ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ବୁଧବାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 18, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:18 AM IST
VB-G RAM G: ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଭିବି-ଜୀ-ରାମଜୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
VB-G RAM G: ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଭିବି-ଜୀ-ରାମଜୀ
VB-G RAM G2 min ago
2
vigilance raid9 min ago
3
top 10 news today49 min ago
4
bhadrak crime1 hr ago
5
Iran Deal1 hr ago