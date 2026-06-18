VB-G RAM G: ରାଜ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ଭିବି-ଜୀ-ରାମଜୀ

VB-G RAM G: ଭିବି-ଜୀ-ରାମଜୀ (ଗ୍ରାମୀଣ) ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ବୁଧବାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିକଶିତ ଭାରତ-ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ଆଜୀବନ ମିଶନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଏ-ହି ଯୋଜନାକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ୍ (ଗ୍ରାମୀଣ): ଭିବି-ଜୀ-ରାମ ଜୀ( ବିକଶିତ ଭାରତ-ଜୀ-ରାମ ଜୀ),ଓଡ଼ିଶା''ନାମରେ ଅଧିସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨୫ ଦିନର ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ । ଆବେଦନ କରିବାର ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।