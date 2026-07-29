Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Vedanta: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲା ବେଦାନ୍ତ, ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଓ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ

Vedanta: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲା ବେଦାନ୍ତ, ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଓ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାମଖାନି, ଗିରିସିମା, ଝାରପଲମ, ମେଣ୍ଡ୍ରାର ଆର ଆଣ୍ଡ ଆର କଲୋନୀ, ଗର୍ଜନଜୋର, ବିଲିମୁଣ୍ଡା, ଛତାବର ଏବଂ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୧୯ଟି ହୁଇଲଚେୟାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ହୁଇଲଚେୟାର ବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ କୁରାଲୋଇରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 29, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:48 PM IST
Vedanta: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲା ବେଦାନ୍ତ, ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଓ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ
Image Credit: Image Source: Original

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କଲେଜରେ ପଢ଼ାଯିବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍‌, ମାଗଣାରେ ପାଇବେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ତାଲିମ
Odisha Share Market Course44 min ago
2
Jagannath Temple1 hr ago
3
Commonwealth Games 20262 hrs ago
4
Top 10 news3 hrs ago
5
Petrol Diesel price3 hrs ago