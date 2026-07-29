/Vedanta: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲା ବେଦାନ୍ତ, ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଓ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସମାବେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ୪୯ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାମଖାନି, ଗିରିସିମା, ଝାରପଲମ, ମେଣ୍ଡ୍ରାର ଆର ଆଣ୍ଡ ଆର କଲୋନୀ, ଗର୍ଜନଜୋର, ବିଲିମୁଣ୍ଡା, ଛତାବର ଏବଂ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୧୯ଟି ହୁଇଲଚେୟାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ହୁଇଲଚେୟାର ବଣ୍ଟନ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ କୁରାଲୋଇରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ସହାୟକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗର୍ଜନଜୋର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁନନ୍ଦା କାଲୋଙ୍କ ସମେତ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ (ଆଶା) କର୍ମୀ, କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏଡାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିର ସିଇଓ ଅମରେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, “ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିରେ, ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି, ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁଗମ୍ୟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ।”
ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି ଗର୍ଜନଜୋର ନୂଆଡିହିର ଆଶା ଦିଦି ଦମୟନ୍ତୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, “ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏହି ସହାୟକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସହଜ କରିଛି, ଗତିଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି।”
ଗିରିସିମା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା କେଶବ ପୁରାଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ହୁଇଲଚେୟାର ପାଇବା ମୋ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏହା ମୋତେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ କୋଇଲା ଖଣିକୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା ଆଣିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।”