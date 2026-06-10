ଜାମଖାନୀ, କୁରାଲୋଇ ଏବଂ ଘୋଗରପାଲିରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀ ଉପକୃତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦/୦୬/୨୦୨୬ : ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଜାମଖାନୀ, କୁରାଲୋଇ ଏବଂ ଘୋଗରପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ ଧର୍ମ (ଋତୁସ୍ରାବ) ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କିଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଗୋଷ୍ଠି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି, ଯାହା ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।
ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କମ୍ ସଚେତନତା, ପରିମଳ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ବଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଏଥିଯୋଗୁଁ ସଫା ସୁତୁରା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କର୍ମଶାଳା, ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଅଧିବେଶନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହେମଗିରର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସୀମା କୁଆ, ଯିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସମାନତା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାଗୁଡିକର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରାହୁଲ ସାହୁଙ୍କର ଏକ ଅଧିବେଶନ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଅଲ୍ଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକୀକରଣ, ଓଡ଼ିଶାର ରଜ ପର୍ବ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପାରମ୍ପାରିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଋତୁସ୍ରାବ, ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ନାରୀତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ସକରାତ୍ମକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଙ୍ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ଖୋଲା ଆଲୋଚନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ, ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ପୁଷ୍ଟିସାଧନ ଏବଂ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ଖୋଲା ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।
ଭୋଗ୍ରାକାଚର କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ୍ ପର୍ସନ୍ ସରସ୍ୱତୀ ସା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଶୋରୀଙ୍କ ସମେତ କମ୍ୟୁନିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖୋଲା ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ କଟକଣାକୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁଖିଆ ଭାବରେ ଆମର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ କରିଥିଲା ।
କୁଡାଲୋଇର ବାସିନ୍ଦା ଦିନା କେରକେଟା କହିଛନ୍ତି, "ଅଧିବେଶନ ପରେ ମୁଁ ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବଂ ଖୁସି ଯୋଜନା ପରି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ । "
ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବ।