Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଜାମଖାନୀ, କୁରାଲୋଇ ଏବଂ ଘୋଗରପାଲିରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀ ଉପକୃତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦/୦୬/୨୦୨୬ : ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଜାମଖାନୀ, କୁରାଲୋଇ ଏବଂ ଘୋଗରପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ ଧର୍ମ (ଋତୁସ୍ରାବ) ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ କିଶୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଗୋଷ୍ଠି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛି, ଯାହା ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 10, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:53 PM IST
ଜାମଖାନୀ, କୁରାଲୋଇ ଏବଂ ଘୋଗରପାଲିରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀ ଉପକୃତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍
Prez Murmu’s Mayurbhanj Visit54 min ago
2
President And PM Visit1 hr ago
3
Elnino Effect1 hr ago
4
chardham yatra 20263 hrs ago
5
Delhi Pink Ticket Scheme3 hrs ago