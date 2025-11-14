Odisha News: ବେଦାନ୍ତକୁ ‘ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ’ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଲିମିଟେଡର ଓଡ଼ିଶାସ୍ଥିତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ବା ସିଆଇଆଇ (CII) ଦ୍ୱାରା ‘ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ୟୁନିଟ୍’ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସିଆଇଆଇର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍-ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକକ-ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦୂର କରିବାରେ ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି । ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପରିବେଶଗତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ଏବଂ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରେ।
ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ତା'ର ରିଫାଇନାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହାର ଆବାସିକ ଟାଉନସିପରେ ଏକକ-ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପାନୀ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଏହାସହିତ, ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଓ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧,୧୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୧,୫୦୦ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାର ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଫଳସ୍ୱରୂପ କମ୍ପାନୀ ଗତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅପଚୟ ହ୍ରାସ କରିପାରିଛି।
ଏହି ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବ୍ୟବସାୟର ସିଇଓ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ମାନ୍ୟତା ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୃଢ଼ କରେ, ଯେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନୀୟ ଉତ୍କର୍ଷତା ସମନ୍ୱିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରଣନୀତିରେ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସନ୍ନିହିତ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଜରିଆରେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଏହି ସଫଳତା ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ ଯେ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ସାମୂହିକ ମାଲିକାନା ଆମର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମାପଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।