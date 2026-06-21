Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଜ୍ଞାନ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଜ୍ଞାନ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେମଗିରର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ବିଇଓ) ଶ୍ରୀ କରୁଣା ସାଗର ପଟେଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଶିବିରରେ କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମନୋଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୨୬ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଶିବିର ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ୧୪୫ ମାନବ-ଘଣ୍ଟା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ୪୬ ମାନବ-ଦିବସ ସହିତ ସମାନ। ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଯୋଗଦାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 21, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 11:41 AM IST
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଜ୍ଞାନ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାଲୁକା କଳାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନିଆରା ଉପହାର
President Murmus Birthday1 hr ago
2
puri jagannath temple1 hr ago
3
Petrol Diesel price2 hrs ago
4
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana3 hrs ago
5
Donald Trump3 hrs ago