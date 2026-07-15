ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରୁଛି 'ଆରୋଗ୍ୟମ' ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର କୁରାଲୋଇ, ଜାମଖାନୀ ଏବଂ ଘୋଘରପଲ୍ଲୀ କୋଇଲା ଖଣି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂକଟକୁ ଦୂର କରିଛି ବେଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରୋଗ୍ୟମ। ଏହି ପ୍ରୟାସର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ, କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପୋଷଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପଶମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଋତୁସ୍ରାବ ଉତ୍ପାଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଅଧିବେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ୬୭୦ ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ୍ ସୂଚନାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗକୁ ଯୋଡ଼ି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଜ ପର୍ବ ସହିତ ଜଡିତ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହିଳାମାନେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଋତୁସ୍ରାବ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଦୃଢ କରିଥିଲା।
କୁରାଲୋଇ ଗାଁର ଚଉଦ ବର୍ଷୀୟା ବେବିନା ସାହୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି କହିଥିଲେ "ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ କେବଳ ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଠରୁ ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି। ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ, ମୁଁ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା, ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଛି। "
ଏହିପରି ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି, ଲଖନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରାହୁଲ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଳଙ୍କକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାବେଳେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିର ସିଇଓ ଅମରେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଉପଲବ୍ଧତା ସହିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 'ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ’ ଜରିଆରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନମାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ସୁଚିନ୍ତିତ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରି, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ନମନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଠନ କରୁଛୁ ।
ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରୀୟ ଯୋଗଦାନ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌବନ ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।
୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ୧୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯୁବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା, ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୟସ-ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି ଉଭୟ ବାଳିକା ଏବଂ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସୂଚନା ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ୫୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସକରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।