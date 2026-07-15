Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରୁଛି ଆରୋଗ୍ୟମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରୁଛି 'ଆରୋଗ୍ୟମ' ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦିଗକୁ ଯୋଡ଼ି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଜ ପର୍ବ ସହିତ ଜଡିତ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହିଳାମାନେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଋତୁସ୍ରାବ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଦୃଢ କରିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 15, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:01 PM IST
ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରୁଛି 'ଆରୋଗ୍ୟମ' ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ICC New Format: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ବଦଳିଲା ବିଶ୍ୱକପର ଢାଞ୍ଚା
ICC 2027 ODI World Cup21 min ago
2
Mamata Banerjee56 min ago
3
tea after meal2 hrs ago
4
noida Fire news3 hrs ago
5
Subhash Chandra3 hrs ago