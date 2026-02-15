ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
Geeta Pattnaik: ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପରଲୋକ । ବ୍ରେନଷ୍ଟ୍ରୋକ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ଭଜନ, ଜଣାଣ, ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ, ଆଧୁନିକ ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟ ଗାୟିକା ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଅମଳିନ ସ୍ୱର
ସତୁରି ଦଶକରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା।
'ଏମିତି ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି'
'ବାହା ମୁଁ ହେବି'
'ମୋ ଦେହରେ'
ଭଳି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତରେ ସେ ନିଜର କଣ୍ଠଦାନ କରି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ।