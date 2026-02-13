Advertisement
Geeta Pattnaik Hospitalised: ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ: ଆଇସିୟୁରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମସ୍ତିଷ୍କାଘାତ (Cerebral Stroke) ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇସିୟୁ (ICU)ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ିଥିଲା ଦେହ
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସୁଅ
ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ କଳାକାର ମହଲ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଅମଳିନ ସ୍ୱର
ସତୁରି ଦଶକରୁ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା।

  •   'ଏମିତି ପୁଅକୁ ମୁଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି'
  •   'ବାହା ମୁଁ ହେବି'
  •   'ମୋ ଦେହରେ'

ଭଳି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତରେ ସେ ନିଜର କଣ୍ଠଦାନ କରି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ।

