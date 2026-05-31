Odisha News: ଆଜିଠୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 31, 2026, 07:04 AM IST

Odisha News: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ।  ଯାହା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।  ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମନ କି ବାତ୍ '  କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।  ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା -୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ  ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ  ବକ୍ରୃତା ଆଧାରିତ ଚାନସଲର୍ସ କପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଏଥିସହିତ ନିଶାମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ ଭିଡିଓକୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଭୟ ଚାନସଲର୍ସ କପ୍  ଓ ନିଶା ମୁକ୍ତି ଲାଗି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ।  ଏହା ବ୍ୟତିତ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ  ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ , ଭାରତୀୟ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍, ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ।  ଯୁବ ନେତୃତ୍ବ ଓ ସମାଜସେବା  ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ  ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।

ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସରେ  ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନିତୀ-୨୦୨୦ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏନଇପି ଅଧିନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର, , ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା, ଦକ୍ଷତା ସମନ୍ବୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା , ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ , ଓଡିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ , ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ  ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦିର୍ଘ କାଳିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ।

