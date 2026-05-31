Odisha News: ଆଜିଠୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ

Odisha News: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁଳପତି ସମ୍ମିଳନୀ। ଯାହା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମନ କି ବାତ୍ ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା -୨୦୩୬ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ-୨୦୪୭ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ବକ୍ରୃତା ଆଧାରିତ ଚାନସଲର୍ସ କପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏଥିସହିତ ନିଶାମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ ଭିଡିଓକୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଭୟ ଚାନସଲର୍ସ କପ୍ ଓ ନିଶା ମୁକ୍ତି ଲାଗି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତିତ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ ଓ ଗାଇଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ , ଭାରତୀୟ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍, ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ଯୁବ ନେତୃତ୍ବ ଓ ସମାଜସେବା ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।
ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନିତୀ-୨୦୨୦ ଉପରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏନଇପି ଅଧିନରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର, , ବହୁ ବିଭାଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା, ଦକ୍ଷତା ସମନ୍ବୟ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା , ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ , ଓଡିଶାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ , ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦିର୍ଘ କାଳିନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ।