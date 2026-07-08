Add Zee Business As A Preferred Source
App

“ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ”ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସ୍ଥାୟୀ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 08, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:35 PM IST
“ଓଡ଼ିଶା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମାଛଧରା ମିଶନ”ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାର୍‌ହା ଫାଶରେ ଯାଇଛି ବାଘର ଜୀବନ - ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News3 hrs ago
4
EPFO3 hrs ago
5
Odia News9:44 AM IST