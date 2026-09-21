Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /All Party Meeting:ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ,ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉଠିପାରେ MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗ

All Party Meeting:ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ,ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉଠିପାରେ MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗ

All Party Meeting : ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ଏନେଇ ଆଜି(ସୋମବାର) ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 21, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:55 PM IST
All Party Meeting:ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ,ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉଠିପାରେ MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MMDR ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ତାତିବ ବିଧାନସଭା, ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ ବିରୋଧୀ ଦଳ
2
3
4
5