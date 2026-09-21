/All Party Meeting:ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ,ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉଠିପାରେ MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗ

All Party Meeting : ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ଏନେଇ ଆଜି(ସୋମବାର) ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ,ମାନ୍ୟବର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ସେନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମାନନୀୟା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ @suramapadhybjp ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ @MohanMOdisha ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗଦେଲି।
ଏହି ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ,… pic.twitter.com/xiaRxYSS43
— Dr. Mukesh Mahaling (@MahalingMukesh) September 21, 2026
ଆସନ୍ତା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ମାନନୀୟା ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି।
ଏହି ବୈଠକରେ ଆମ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ… pic.twitter.com/7MG3GXMuM3
— Kanak Vardhan Singh Deo (Modiji Ka Parivar) (@KVSinghDeo1) September 21, 2026
ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ବିରୋଧୀଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘MMDR ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ନେଇ ଦାବି କରିଛୁ, ଏନେଇ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ,ନ ହେଲେ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ।
ସେପଟେ, ବିରୋଧି ଦଳର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୌସୁମୀ ଅଧିବେସନରେ ୬ଟି ବିଲ୍ ଆସିବ।‘(MMDR) ଏମଏମଡିଆର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ବିରୋଧୀ ଆଣିବେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ବାଚସ୍ପତି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ଯେକୌଣସି ଆଲେଚନା ହେବା।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କହିଛୁ। ଏବଂ ‘MMDR, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଦଳ କହିଛି କହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଜୋରଦାର୍ ଉଠାଯିବ।