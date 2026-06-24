Odisha News: ୨୦୨୧-୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୨-୨୩ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଆତ୍ମସାତ ଅଭିଯୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୂଚନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ SP, DSP, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମେତ ୮୧ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ୨୪ଟି ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମନ୍ୱିତ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୨୭ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନିଷ୍ଠ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଟର୍ନକି ଆଧାରରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାପକ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚୁକ୍ତିନାମା (CAMC) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଡିଭୋଲୁସନ୍ ଅନୁଦାନ (୫ମ SFC) ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଯୋଜନା "ବିକଶିତ ଗାଁ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶା" (BGBO) ଅଧୀନରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟେଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମେତ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି। ୧୦ ଟି LED ଲାଇଟ୍ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ମିଟର, ୫୦୦ ମିଟର କେବୁଲ୍, MCCB, ଆଇ ହୁକ୍, ସସପେନସନ୍ କ୍ଲାମ୍ପ, ଡେଡ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାମ୍ପ ଏବଂ ଫଟୋ ସ୍ୱିଚ୍ ଟାଇମର୍ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।
ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହି ଉପାଦାନଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ଦେଖାଇ ବିଲ୍ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ବଡ଼ ଧରଣର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତାର ପରିମାଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୦ଟି ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।