Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha News: ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha News: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଟେଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମେତ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି। ୧୦ ଟି LED ଲାଇଟ୍ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଟର, ୫୦୦ ମିଟର କେବୁଲ୍, MCCB, ଆଖି ହୁକ୍, ସସପେନସନ୍ କ୍ଲାମ୍ପ, ଡେଡ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ଲାମ୍ପ ଏବଂ ଫଟୋ ସ୍ୱିଚ୍ ଟାଇମର୍ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇନଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 24, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:19 PM IST
Odisha News: ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍-୩୨ ଦୌଡ଼ରେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, DR କଙ୍ଗୋ ଓ ଉଜବେକିସ୍ତାନ; ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଭା
FIFA 202653 min ago
2
Kolkata warehouse collapse1 hr ago
3
odisha weather1 hr ago
4
RBI Governor1 hr ago
5
Top 10 news2 hrs ago