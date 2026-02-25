Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3122073
Zee OdishaOdisha StateVigilance Raid: ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ୪ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଜବତ, ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗଦା ହୋଇଗଲା ଟଙ୍କା...

Vigilance Raid: ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ୪ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଜବତ, ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗଦା ହୋଇଗଲା ଟଙ୍କା...

 Vigilance Raid: ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ଏକକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଆଖି ଝଲସିଗଲା ଭଳି ଜବତ ହୋଇଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା। କୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଖଣି ବିଭାଗର କଟକ ସର୍କଲ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନଗଦ କ୍ୟାସ୍।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:16 PM IST

Trending Photos

Vigilance Raid: ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ୪ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଜବତ, ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗଦା ହୋଇଗଲା ଟଙ୍କା...

 Vigilance Raid: ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ପୁଳାପୁଳା ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ଏକକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଆଖି ଝଲସିଗଲା ଭଳି ଜବତ ହୋଇଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା। କୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଖଣି ବିଭାଗର କଟକ ସର୍କଲ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନଗଦ କ୍ୟାସ୍।

ଖଣି ବିଭାଗର କଟକ ସର୍କଲ ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି ୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନଗଦ କ୍ୟାସ୍। ବାବୁ  କାଜୁ କିସମିସ୍ ଖାଉଥିଲେ... ଟଙ୍କା ପାହାଡ଼ରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାର ଖଣି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଘରୁ ମିଳିଲା ୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗଦା ହୋଇଗଲା ଟଙ୍କା। ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ଯାହା ପାଇଛି ଆଖି ଟେରା ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରସ୍ଥିତ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଛି ୪ କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଟ୍‌ରେ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍‌ରୁ ୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। କଟକ ସର୍କଲ ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ୍‌ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ। ଏଥି ସହ ୧୩୦ ଗ୍ରାମ୍‌ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

vigilance raid
ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରୁ ୪ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ଜବତ, ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଗଦା ହୋଇଗଲା ଟ
train ticket booking
Train Ticket Booking: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରୁ ବଦଳିବ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂର ଏହି ବଡ଼ ନିୟମ...
Petrol Diesel price
Petrol Diesel Price: ହ୍ରାସ ପାଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍...
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Sambalpur News
Sambalpur News: ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଅପହୃତା ନବବଧୂ