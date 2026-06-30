Add Zee Business As A Preferred Source
App

Vigilance Raid: ଭୀମସାରର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍

Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୨ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଭୀମସାରର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଓ ଷ୍ଟିୱାର୍ଡଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 30, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:51 AM IST
Vigilance Raid: ଭୀମସାରର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Alert: ତାତିରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍! ଆହୁରି ବର୍ଷିବ
Rain Alert55 min ago
2
petrol diesel price today2 hrs ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
top 10 news todayJun 29
5
Odia NewsJun 29