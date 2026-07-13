Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଇଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ରେଞ୍ଜର, ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ!

ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୋଇଡ଼ା ରେଞ୍ଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅବସରର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 04:57 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:57 PM IST
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଇଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ରେଞ୍ଜର, ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଫେରିବା ପରେ ବଦଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମୀକରଣ, ଏହି ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିନପାରେ ସୁଯୋଗ..
India vs England odi1 hr ago
2
Nand Kishore Goenka2 hrs ago
3
Essel Group2 hrs ago
4
Odia News7:05 AM IST
5
Odia News6:37 AM IST