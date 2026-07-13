ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଇଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ରେଞ୍ଜର, ୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ!

Odisha Vigilance Raid: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୋଇଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ (ରେଞ୍ଜର) ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦଲିଲ ଓ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କୋଇଡ଼ା ରେଞ୍ଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅବସରର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ କୋଇଡ଼ା ରେଞ୍ଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଫାଇଲ୍, ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ରେକର୍ଡ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେନଦେନ, ଜମି, ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ଆୟର ଉତ୍ସ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ।