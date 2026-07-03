ଲଘୁଚାପଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡଙ୍ଗୀ ।
ଡିଜିଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, 'ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି' । 'କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି' । 'ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି' । 'ରାଜ୍ୟରେ ୩୨୪ଟି ମୋଟରଚାଳିତ ଇନଫ୍ଲେଟେବଲ୍ ରବର ବୋଟ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛି' । 'କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ ୧୫୯, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ୮୪ ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ୮୧ ବୋଟ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛି' । '୩,୧୪୩ଟି ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ୨,୭୧୨ଟି ଲାଇଫ୍ ବୟ ମହଜୁଦ ରହିଛି' । '୧୪୫ଟି ଅଣ୍ଡରୱାଟର ବ୍ରିଦିଂ ସେଟ୍ ଓ ୧୬୧ଟି ସର୍ଫେସ୍ ବ୍ରିଦିଂ ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି' । 'ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତା ଓ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ୯୫୨ ପମ୍ପ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି' । 'ରାତ୍ରୀକାଳୀନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୬୨୮ଟି ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଓ ୧୭୩ଟି ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ରୋକିବାକୁ ସରକାର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି । ୧୦ ସହରର ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବୈଠକ ପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୦ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବୁ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ୫୮୦ କିମି ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବୁ ଏବଂ ସୁନାମୀ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଅଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ୩୮୧ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ରୋକିବାକୁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ବୋଲି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
Also Read- ଦୁଇଟି ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ