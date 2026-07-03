Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଲଘୁଚାପଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି

ଡିଜିଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, 'ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସତର୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି' । 'କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି' ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 03, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:30 PM IST
ଲଘୁଚାପଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weekly Horoscope: ଜୁଲାଇର ନୂଆ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ
Weekly Horoscope28 min ago
2
Odisha Fire Services On High Alert1 hr ago
3
Odisha news3 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
Gold rate today5:38 AM IST