/Vijaya Dashami 2026: ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ

Vijaya Dashami 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ବିଜୟାଦଶମୀ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ଏହି ମହାପର୍ବକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଆଜିର ଦିନରେ ମା’ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବା ବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବିଜୟର ସ୍ମୃତିରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି, ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼:
ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶମୀ ପୂଜା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବେଦମନ୍ତ୍ର, ଶଙ୍ଖନାଦ ଓ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ଦଶମୀ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜାମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପୂଜାବିଧି ଜାରି ରହିଛି। ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ନୀତି:
ପବିତ୍ର ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ବିଶେଷ ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସୁନାବେଶ ବା ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶନ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ।
ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା:
ବିଜୟାଦଶମୀ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବ ସମାଜକୁ ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ ଓ ନୀତିର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଅହଂକାର ଓ ଅନ୍ୟାୟର ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୁଏ-ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଏହି ପର୍ବର ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା।
ମା’ ଦୁର୍ଗା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ-ଏହି କାମନା ସହ ପାଳନ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବିଜୟାଦଶମୀ।