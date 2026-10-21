Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Vijaya Dashami 2026: ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ

Vijaya Dashami 2026: ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ

Vijaya Dashami 2026: ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶମୀ ପୂଜା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବେଦମନ୍ତ୍ର, ଶଙ୍ଖନାଦ ଓ ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 21, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 09:17 AM IST
Vijaya Dashami 2026: ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Naveen Patnaik:CJPର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଲେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ....
2
3
4
5