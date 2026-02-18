ରାଞ୍ଚି ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 'ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭' ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା

DD Ranchi Discussion: ୨୦୪୭ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ରାଞ୍ଚି ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ରାଞ୍ଚି: ୨୦୪୭ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ରାଞ୍ଚି ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର (ପିଆଇବି) ରାଞ୍ଚି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଅଖିଳ କୁମାର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନିଆ ରାଞ୍ଚି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଆଜି ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିକାଶର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
ଯୁବଶକ୍ତି ଓ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବଦଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହ ନିଜକୁ ଖାପଖୁଆଇ ଚଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ସଠିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି।
ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ
ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦିଗରେ ପ୍ରେସ୍ ଇନଫରମେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ (PIB) ର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କିଭଳି ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଶୟ ଦୂର
ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଦୂରଦର୍ଶନର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସଂଶୟ ଦୂର କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଥିଲା।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଗୌରବ ପୁଷ୍କର, ସମାଚାର ସମ୍ପାଦକ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀ ଦିବାକର କୁମାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦୂରଦର୍ଶନ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ସିହ୍ନା, ପିଆଇବି ରାଞ୍ଚିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସ କୁମାର, ସୂଚନା ସହାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।