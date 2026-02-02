ଚୋରଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗାଁରେ ବୁଲିଲା ଡାକବାଜୀ ଯନ୍ତ୍ର

ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିନ ହସିଣା ଗ୍ରାମରେ। ଦୀର୍ଘ ଏକମାସ ଧରି କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ହସିଣା ଗ୍ରାମରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା।
ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଗତ କାଲି ରାତିରେ ହସିଣା ଗ୍ରାମର ୧୦ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଚୋରୀରେ ସାମିଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଡ଼ାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁହା ଯାଇଥିଲା। ଚୋରୀରେ ସାମିଲ ଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ରଖାଇ ନଦେବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ୩ଜଣ ଯୁବକ ନିଜ ଆଡୁ ଗ୍ରାମରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବାପରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ୩ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚୋରୀ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଚୋରୀରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ନିଶା ସେବନକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଚୋରୀ କରାଯାଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।