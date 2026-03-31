Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ, କମ୍ପାନୀରେ ତାଲା ଝୁଲାଇବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଢ଼ିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମର ୭ ଗୋଟି ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ଏକାଠି ହୋଇ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏକତା ମଞ୍ଚ ର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏକତା ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଆଇଓ ସି ଏଲ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦିନଠାରୁ କମ୍ପାନୀ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଜିନ୍ଦଲ ତାର କାମ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:46 PM IST

Odisha News: ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ, କମ୍ପାନୀରେ ତାଲା ଝୁଲାଇବାକୁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ, ଏଠି ଶିଳ୍ପ ବଢୁଛି, ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ,କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ କରି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କିଣୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁରାରୋଗ୍ୟ, କମ୍ପାନୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଳି, ଧୂଆଁ, କେମିକାଲ ଗନ୍ଧ ରେ ନାକ ଫାଟି ଯାଉଛି, କମ୍ପାନୀର ଘଡଘଡି ଶବ୍ଦ ରେ ଘରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡୁଛି। 

ଏଠି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ ପାଉଥିବା ବେଳେ ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା ସହିତ କେବଳ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ, କେମିକାଲ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ରୋଗ କିଣିବା ସାର ହେଉଛି। ଏଥର ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଆଜି ସାମୁହିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଦଶଦଫା ଦାବି ପାରିତ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତୃପକ୍ଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣନ୍ତି ତେବେ ଦାବି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଥମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କମ୍ପାନୀ ରେ ତାଲା ଝୁଲାଇ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନପୁର ର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ଥ ଏକତା ମଞ୍ଚ।

Priyambada Rana

