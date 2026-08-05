/Srimandir Viral Photo: ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ପୁରୀ: ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପୁଣିଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ପାଟ ଅଗଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି ହେଉଛି। ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କିପରି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ କ୍ୟାମେରା ନେବା ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ତେବେ, ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ କେବେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଓ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ସହ ଏହାର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।