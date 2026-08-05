Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Srimandir Viral Photo: ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

Srimandir Viral Photo: ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କିପରି ଉତ୍ତୋଳନ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 05, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:14 AM IST
Srimandir Viral Photo: ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଫଟୋ, ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Red Sea Attack: ଲାଲ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ
2
3
4
5