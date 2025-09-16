Vishwakarma Puja 2025: ରାତି ପାହିଲେ ଦେବଶୀଳ୍ପୀ ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା, ବନ୍ଦରନଗରୀ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ

Vishwakarma Puja 2025: ପୂଜା ଗହଳିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Trending Photos
Vishwakarma Puja 2025: (ନାରାୟଣ ବେହେରା) ରାତି ପାହିଲେ ଦେବଶୀଳ୍ପୀ ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା। ଧରାତରଣ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଦେବତା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦରନଗରୀ ପାରାଦୀପ ହୋଇ ଉଠିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ମାଳା ସାଂଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ଓ ତୋରଣ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ। ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଓଡିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି । ନିର୍ମାଣ ଦେବତା ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ନେଇ ବନ୍ଦରନଗରୀ ପାରାଦୀପ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାକମିଟି ତରଫରୁ ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରୀଗର। କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ଦିରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତ କେଉଁଠି କାଚ ଓ ଚୁମୁକି ଓ ସୋଲ ସହିତ ସଢେଇରେ କାରିଗରମାନେ ମେଢ଼କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
କେଉଁଠି ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ୟାଲେସ୍ ତ ନାଳିଆ ଓ ଦଉଡି ସାହାଯ୍ୟ ରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଇଂରେଜ ଅମଳର ରାଜ ପ୍ରସାଦ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ଡାକଘର ସେବାର ତୋରଣ ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଦେବଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିର୍ମାଣ ଦେବତା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀର ଚିତ୍ରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ଯାହା ଚଳିତବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହିତ ସାତଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପରେ ଓଡିଶା ତଥା ଓଡିଶା ବାହାରର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପୂଜକମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଚଳିତବର୍ଷ ଧୂମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଙ୍ଘ,ଓମ୍ଫା, ଡ୍ରମ୍ପର ମାଲିକ ସଙ୍ଘ ସହିତ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡିଶା କାହିଁକି ଓଡିଶା ବାହାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପାରାଦୀପରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପସରା ଖୋଲିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ପୂଜା ଗହଳିକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିପରି ସୁଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜାରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ କହିଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପର ଗଣପର୍ବ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାର ଆଜି ଠାରୁ ଜନଗହଳି ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରୁହେ ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାତଦିନ ଧରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାକୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।