Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଜମୁଛି ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜା

Odisha News: ଜମୁଛି ପାରାଦୀପ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ପୂଜାରେ ଖୋଲିଲା ଡେଲିକେଫ୍। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଲକିଛିଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ରେ ପାଗ ର ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ପାରାଦୀପ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପାରାଦୀପ ରେ ମେଲାଇଛନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପସରା ।
ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବା ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଚାଟ୍, ଚମିନ୍, ଦୋଷା ସହ ଚିକେନ୍ ଓ ବିରିଆନୀ ଏବଂ ଡେଲି କେଫ୍ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ ରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଏହିପରି ପାଗ ରୁହେ ତାହାହେଲେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା ଭିଡ କୁ ଦେଖି ୭ଦିନ ଧରି ଏହିପରି ଆହୁରି ଜନ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଶ୍ବକର୍ମା ପୂଜା ର ଭିଡକୁ ଲକ୍ଷ କରି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି।