Odisha Vision 2036: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଭିଜନ୍ ଓଡିଶା ୨୦୩୬ ଆୟୋଜନ

Odisha Vision 2036:(ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ) ୧୬/୫/୨୦୨୬ : ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତି (ପିଓଭିଏସ୍) ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀର କନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କ୍ଲବରେ ଆଜି ଭିଜନ୍ ଓଡିଶା ୨୦୩୬ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଯାତ୍ରା - ଭିଜନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୬ ଡାଏଲଗର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତର ପାଥେୟ”। ଏହୁ ଅବସରରେ ଭିଜନ ଓଡିଶା ୨୦୩୬ ଏବଂ ୨୦୮୬ ରିପୋର୍ଟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଥିଲା ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 17, 2026, 11:34 AM IST

ଏହି ଅବସରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଂଚ ଉପରେ  ସଭାପତି ଡଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଇଂ ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 

ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତିର ପ୍ରକାଶନ ପ୍ରଭାରୀ  ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଡଃ କୃଷ୍ଣପ୍ରୀୟ ସାହୁ ମଞ୍ଚାସୀନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଵିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬-୮୬ର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ସମିତିର ସଭାପତି ଡଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଭିଜନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତର ପାଥେୟ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସ୍ବାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାକ୍ତନ ଓଡ଼ିଶାର ହୃତ ଗୌରବକୁ କେମିତି ଫେରାଇ ଆଣିହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଭାଗିଦାରିତା କଣ ହେବା ଉଚିତ୍ ତାହା ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ କରିଥିଲେ।

'ଭିଜନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୨୦୩୬'ରେ ଚାରିଟି ଅଧିବେଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।

ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜନୈତିକ ପ‍୍ୟାନେଲରେ ବାଲେଶ୍ବର ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡଃ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂରଚନା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, କୃଷି, ବନ୍ଦର ବିକାଶ, ପ୍ରଶାସନିକ ସୁଧାର ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ନିଉଜ୍ ରୁମ୍ ମୁଖ‍୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏହି ଅଧିବେଶନର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

ଦ୍ବିତୀୟ ଅଧିବେଶନଟି ଥିଲା ମିଡିଆ ପ‍୍ୟାନେଲକୁ ବରିଷ୍ଠ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ବାଶତ ପାଣିଗ୍ରାହି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ‍୍ୟାନେଲର ବକ୍ତାଗଣ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ହ‍୍ୟାବିଟାଟ୍ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର କେ ଜି ସୁରେଶ ଏବଂ ଏଡିଟର୍ସ ଗିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରୁବେନ୍ ବାନାର୍ଜୀ। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରାଥମିକତା, ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସକରାତ୍ମକ ବନାମ ନକରାତ୍ମକ ଖବର ପରିବେଶଣରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସାମଗ୍ରିକ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତିର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ବଳ। ୨୦୩୬ରେ ଶିଳ୍ପଜଗତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ମହାଶକ୍ତି ଭାବେ ଗଢିତୋଳିବା ପାଇଁ ବକ୍ତାମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଡଃ ପାର୍ଥ ସାରଥି ମିଶ୍ର ଏବଂ WEneurs Forum ର ପ୍ରବନ୍ଧକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡଃ ମନିଷା ଆଚାର୍ଯ‍୍ୟ ଓଡିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବୈଦେଶିକ ବ‍୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସଚିବ ଆମ୍ବାସାଡର ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ନୀତି ଆୟୋଗର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ଏବଂ NSIC ସିଏମ୍‌ଡି ସୁଭ୍ରାଂଶୁ ଆଚାର୍ଯ‍୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଆଭିମୁଖ‍୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିଲେ ଶୁଭମ୍ ପୃଷ୍ଟି |

 

