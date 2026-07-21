Voter List Revision: ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ

Voter List Revision: SIR ସରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ହେବ ଭୋଟର ତାଲିକା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ । ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏନେଇ ଟିମ୍ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ । ଟିମ୍ରେ BLO, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ୱାର୍ଡର ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ । ଆଜିର ବୈଠକରେ ପୁରୁଣା ବାଲଟ ବକ୍ସ ମରାମତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ବାଲଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିଛୁ । ଜଣେ ଭୋଟର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କିପରି ଭୋଟ ଦେଇ ନ ପାରିବେ ସେନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ଡି ଡୁପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍କୁ ଆପଣାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।