Add Zee Business As A Preferred Source
App

Voter List Revision: ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ

ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ । ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଆଜିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 21, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:20 PM IST
Voter List Revision: ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ
Image Credit: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ୱାର୍ଡର ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IBPS PO-SO Recruitment 2026: ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର
Employment news1 hr ago
2
Single check in process1 hr ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago