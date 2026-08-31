Voter List Verification: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭୋଟର ସର୍ଭେ

Voter List Verification: ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପାଇଲଟ୍ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BMC ଅଧୀନ ୩ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ଭେ ହେବ। ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟରେ BLOଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅପିଲ୍। ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (BMC) ଅଧୀନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ରୁ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଲଟ୍ ସର୍ଭେ ଚାଲିବ। ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ - ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର (ୱାର୍ଡ ୧୦), ଭୁବନେଶ୍ୱରମଧ୍ୟ (ୱାର୍ଡ ୩୫) ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରଏକାମ୍ର (ୱାର୍ଡ୫୨) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ।
ପାଇଲଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ରୁ ନଭେମ୍ବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଦ୍ୱାର-ଦ୍ୱାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାଯିବ। ଏହାର ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଘର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଓଭରଲାପ୍ ୱାର୍ଡ ସୀମା ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ।
ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ସହରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ନାହିଁ,ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏକାଧିକ ଭୋଟଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ବିସଙ୍ଗତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟରଙ୍କ ମତଦାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା।ଯାହା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କମ୍ ରହିଛି।
ରାଜସ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (RLO) ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ (SEC) ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।