Add Zee Business As A Preferred Source
App

Voter List Verification: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭୋଟର ସର୍ଭେ

Voter List Verification: ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି। ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କସରତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପାଇଲଟ୍‌ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 31, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 04:08 PM IST
Voter List Verification: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଭୋଟର ସର୍ଭେ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rayagada News:ଖୋଲାଗଲା ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି,ଗଣତିରେ ନିୟୋଜି
2
3
4
5