Odisha News:ପୁଣି ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ, ୪ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

Odisha News: ପୁଣି ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ୪ଜଣ ସିନିୟର୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ କାରାଯାଇଛି।
Trending Photos
Odisha News: ପୁଣି ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା। ୪ଜଣ ସିନିୟର୍ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ତିନିଜଣଙ୍କୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ କାରାଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଚାରି ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୧୫ ଦିନ ପୂର୍ବେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ତିନି ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ଜୁନିଅରଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏହି ଘଟଣା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମୟରେ, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମିଟି ପ୍ରମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରି ସମସ୍ତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଗିଂ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଜାରି ରହିବ।