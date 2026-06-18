Add Zee Business As A Preferred Source
App

Crime News: ଭଦ୍ରକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜଗନ ସାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

Crime News: ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବେ ଭଦ୍ରକ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ସରସଦା ପଞ୍ଚାୟତର ୧୩ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜଗନ ସାହୁଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 18, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:18 AM IST
Crime News: ଭଦ୍ରକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ: ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜଗନ ସାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
US-Iran Deal: ୧୧୦ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଶାନ୍ତି ଆଶା, ଇରାନ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବୁଝାମଣା
Iran Deal14 min ago
2
School Reopening Update42 min ago
3
Petrol Diesel price1 hr ago
4
weather report1 hr ago
5
puri news1 hr ago