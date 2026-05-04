Zee OdishaOdisha Stateଖରା ଦିନରେ ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ୱାଟକୋର ପ୍ରତାରଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି

ସମ୍ବଲପୁର: ଖରା ଦିନରେ ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ୱାଟକୋର ପ୍ରତାରଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି: ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଖରା ଦିନରେ ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ୱାଟକୋ ର ପ୍ରତାରଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: May 04, 2026, 11:15 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଖରା ଦିନରେ ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ୱାଟକୋର ପ୍ରତାରଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି: ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏକ ପ୍ରେସ ବିବୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଖରା ଦିନରେ ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ୱାଟକୋ ର ପ୍ରତାରଣା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଇଂ ପୂଜାରୀ ଏହି ମର୍ମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଖରାର ପ୍ରଖର ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ସେହି ପରି ଭାବରେ ଟାଟା ପାୱାର ର ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେତିକି କଳବଳ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ବିଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୂତା ପଡ଼ା ଛକ ସ୍ଥିତ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସମେତ ଅନେକ ଦାବି ନେଇ ଘେରାଉ ସମୟରେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ଧ, ମୁକ, ବଧିର ହୋଇ ତାର ଚିରାଚରିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ନୀତି ଚଲେଇରଖିଛି। 

ଅନ୍ୟପଟେ ଟାଟା ପାୱାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ନାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜଣ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଘର ର ଛାତ ଉପରେ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ଝୁଲି ରହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ଫଟୋ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୁପ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଦୁଇଟି ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳୀରେ ତୃଟିଗତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ଦୋକାନ ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ବିଲ୍ ଆଦାୟ ବେଳେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ତତ୍ପର ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେବା ଦେବାରେ କାହିଁକି ଏତେ ଅବହେଳା କରୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ୱାଟକୋ, ଯାହାର ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରକୁ ଜଣ୍ଡିସ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ମୁତାବକ ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବଦଳରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଉଛି। ଏହା ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଖରା ଦିନରେ ଯଦି ପାଖରେ ଏତେ ବଡ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିକି ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଲ ହେବା ଅସ୍ବାଭାବିକ। ବିଗତ ଦିନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ୍ ମାଝୀ ନିଜେ ଆସି ଘୋଷଣା କରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଜନସାଧାରଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉନାହିଁ। 

ଅନ୍ୟପଟେ ଅନିୟମିତ ଜଳଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ୱାଟକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀ କରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଟାଟା ପାୱାର ଦ୍ଵାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପ ଗୁଡିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳରାଶି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳଯୋଗାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ୱାଟକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜର ମୁହଁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଏନ୍ ଗୁହା ଲାଇନ୍ ରେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇପ ସାତ ଆଠ ଫୁଟ୍ ତଳେ ରହିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ସାଖିପଡ଼ା ରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି ବୋଲି ପ୍ରତିଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଂଚଳ ଗୁଡିକରେ ପାଇପ ବିଛା ସରିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ପାଇପ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ଜଣ୍ଡିସ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଇଂ ପୂଜାରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଟକୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ର ବାହାନା କରି ଟାଟା ପାୱାର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ନାମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। 

ବିଜୁଳି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ସେବା, ଯଦି ପାଖରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସକ୍ଷମ ଅଛି ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବ ବୋଲି ଇଂ ପୂଜାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଏହି ମୌଳିକ ସେବା ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ବଲପୁର ର ଜନସାଧାରଣ ଙ୍କ ସହ ମିଶି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ।

Priyambada Rana

