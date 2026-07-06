ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ

ଯାଜପୁର: ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ ରାଉତ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଆଖୁଆପଦାରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖଇରମାଳରୁ ବରଗଡ଼ ଭିତରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ରିଜର୍ଭର ଖାଲି ରହିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା କାରଣରୁ ୬୦ ଫୁଟ୍ର ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ବୁଡିଯାଇଛି। ବେଲେଶ୍ବରରୁ କୁସିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଥିବା ବିଜୁ ସେତୁ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଯାତାୟାତ ବାରଣ ରହିଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ନ ଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ତିନି ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟ ଦିନ ଏହି ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ପାଗରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।