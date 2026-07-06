Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ

ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା କାରଣରୁ ୬୦ ଫୁଟ୍‌ର ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ବୁଡିଯାଇଛି। ବେଲେଶ୍ବରରୁ କୁସିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 06, 2026, 08:10 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:10 PM IST
ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam Gate Open: ଜୁଲାଇ ୯ରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍‌, ବଢ଼ିବ ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର
Hirakud Dam52 min ago
2
Pahalgam terror attack1 hr ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odisha Bee Corridor2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago