Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News:'ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ'

Odisha News: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 07, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:51 PM IST
Odisha News:'ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ'

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ନେମାର ପରେ ରୋନାଲ୍ଡୋ!୫ ମହାନ ଫୁଟବଲର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲାନି ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି
FIFA 202654 min ago
2
PM Modi2 hrs ago
3
FIFA 20262 hrs ago
4
Odisha news3 hrs ago
5
Accident News3 hrs ago