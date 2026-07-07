Odisha News:'ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ'

Odisha News: ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବନ୍ୟା ବିପଦ ନାହିଁ,କିନ୍ତୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ମହାନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଏ-ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି (Engineer-in-Chief Dillip Kumar Rout) ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ୬୦୬.୧୨ ଫୁଟ ଥିଲା। ଯାହାଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଳସ୍ତର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୪ ଫୁଟ୍ କମ୍ ହୋଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୨୬% ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉପର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ୧.୮ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ହୀରାକୁଦରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଜଳପ୍ରବାହ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ୯ ଜୁଲାଇରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ ପାଣି ଛାଡିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।ଆମେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ପରିସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ,"ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୩.୨୬ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ସେହି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କିମ୍ବା ବୁଧବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରବାହ ପ୍ରାୟ ୪.୫ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଜଳ ପ୍ରବାହ ୫ ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ତଳେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ,ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଆଖୁଆପଦାରେ ଜଳସ୍ତର ସତର୍କତା ସ୍ତର ତଳେ ରହିଛି ଏବଂ ୧୭.୩୩ ଫୁଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବର୍ଷା, ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ତର ଏବଂ ନଦୀ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।