Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜଳସେଚନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ’ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜଳସେଚନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ’ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିଆଳି ଗ୍ରାମରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ଏକ ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାଉତଙ୍କୁ କଦଳୀ ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସହିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 16, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:24 PM IST
ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜଳସେଚନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ’ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5