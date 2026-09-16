/ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜଳସେଚନର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ’ ଆଣୁଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଗମ ଜରିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛଇ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଖରାଦିନେ ଚାଷବାସ ସହିତ କୁକୁଡା ଫାର୍ମଗୁଡିକ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏବଂ କୃଷି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସହନଶୀଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ, ଯାହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଜଳବିଭାଜିକା ଏବଂ ଜୀବିକା ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ୨୦୨୩ ରେ ଜଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା, କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା, ଜଳବାୟୁ-ନମନୀୟ କୃଷି, ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନର୍ଭରଣ, ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ-ପରିଚାଳିତ ଜୀବିକା ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଉଭୟ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଜୀବିକା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ନମନୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନିଆଳି ଗ୍ରାମରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ଏକ ଫାର୍ମ ପୋଖରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରାଉତଙ୍କୁ କଦଳୀ ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସହିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ଏବଂ ଆୟର ଏକାଧିକ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଦଳୀ ଚାଷରେ ପାଖାପାଖି ୯୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟିଏ ଅମଳ ଋତୁରେ ଛଅ ଗୁଣ ଆୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଘରୋଇ ଆୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
"ଚାଷ ପାଇଁ ଥିବା ପୋଖରୀ ମୋର ଚାଷ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ବାସ୍ତବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ଷସାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଚାଷ କରିପାରିବି, ମୋ ଆୟରେ ବିବିଧତା ଆଣିପାରିବି ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ପୂରଣ କରିପାରିବି ", ବୋଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ କୁହନ୍ତି।
କେନ୍ଦୁଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହାୟତା ନିରଞ୍ଜନ ନାଗଙ୍କୁ ଏକ ୫୦୦ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ଅନିୟମିତ ମଜୁରୀ ଆଧାରିତ ଆୟକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବିକା ରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା । ଆଜି, ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି କରିଛି। "ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମୋତେ ଆୟର ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଉତ୍ସ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛି ", ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତି।