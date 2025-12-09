Odisha News: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା: ମନ୍ତ୍ରୀ

Trending Photos
Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷା ଦିନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାମ୍ନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରାଯାଇ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ କି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରର ଡ୍ରେନେଜ ନେଟୱାର୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟର୍ମ ୱାଟର ଡ୍ରେନେଜ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ରୁରକୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜିକାର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମିଟିଗେସନ ଫଣ୍ଡରୁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବଛାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।