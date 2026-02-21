Odisha News: କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଘୋଷଣା ପରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ

Trending Photos
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପାରାଦୀପରେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଏହା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଏଭଳି ଖବରକୁ ନେଇ ମୂଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଶୀଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଛକ ନିକଟରେ ବାଜା ଓ ବାଣ ଫୁଟାଇ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ୨୪ବର୍ଷର ସରକାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କିଛି ଦେଇ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପାରାଦୀପ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ହେବା ଦ୍ବାରା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢିବା ପାଇଁ ବାହାର କୁ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ତଥା ଶୀଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସର୍ବେଶ୍ବର ବଳିଆର୍ ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାରାଦୀପରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ବଡ଼ପଡ଼ିଆସ୍ଥିତ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଛକ ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ସାଧାରଣରେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ l
ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ତଥା ଶୀଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସର୍ବେଶ୍ବର ବଳିୟାରସିଂହ ଙ୍କ ସମେତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷ୍ପତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ।