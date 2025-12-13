Advertisement
Odisha Weather Report: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା;ଆହୁରି ୨ଦିନ ଥରାଇବ!ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା

Odisha Weather Report: ଥରୁଛି ପୂରା ଓଡ଼ିଶା । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା  ୧୦ ରୁ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ  ପାଖାପାଖି ରହିଛି।  ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ।  ଅସମ୍ଭାଳ ଜାଡ଼ ଜନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:30 AM IST

Odisha Weather Report: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା;ଆହୁରି ୨ଦିନ ଥରାଇବ!ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା

Odisha Weather Report: ଥରୁଛି ପୂରା ଓଡ଼ିଶା । ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା  ୧୦ ରୁ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ  ପାଖାପାଖି ରହିଛି।  ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ।  ଅସମ୍ଭାଳ ଜାଡ଼ ଜନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।  ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ସତର୍କ କରାଇଛି।  ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା  ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶାରେ ସବୁଠି ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଫୁଲବାଣୀ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ,ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ୍ , ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ବା ଏହା ପାଖାପାଖି ରହିପାରେ।  ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡି଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ALSO READ: Today Horoscope: ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ବଦଳିବ ଏହିସବୁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ,ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶନିବାର?

ALSO READ:  Gold Rate Today: ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି;୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ବଢିଲା ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା

ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଶୀତରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବନି। ଜି଼. ଉଜୟଗିରିରେ ପାରଦ ପୁଣି ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୩.୧ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ସେମିଳିଗୁଡାରେ ୩.୬,ଫୁଲବାଣୀରେ  ୫.୫, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ୬.୫, ଚିପିଲିମାରେ  ୬.୬, ଝାରସୁଗୁଡାରେ  ୭.୧,ରାଉରକେଲାରେ ୭.୨, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୭.୫, କୋରାପୁଟ୍ ରେ ୮.୧, କିରେଇରେ  ୮.୪,  ଅନୁଗୁଳରେ ୮.୬, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୯, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୯.୨, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୯.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା।  ଝାରସୁଗୁଡାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା  ସ୍ବଭାବିକ୍ ଠାରୁ   ୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଥିଲା। ହୀରାକୁଦରେ ୪.୨, ଗୋପାଳପୁରରେ ୪.୧, ଫୁଲବାଣୀରେ  ୩.୬, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ୩.୪, କେନ୍ଦୁଝରରେ ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ ୩.୨ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। 

Narmada Behera

