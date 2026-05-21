Odisha Weather Update: ତାତିରେ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା,୨୪ ଯାଏ ଖରାରୁ ମିଳିବନି ନିସ୍ତାର

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ବୁଧବାର ଝାରସୁଗୁଡାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ୪୫.୩ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଛି। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ।
ଆଜି ନୟାଗଡ, ଅନୁଗୋଳ, ସୋନପୁର,ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏହି ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ,କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏହି ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସହର ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ସହ ତାତି ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।