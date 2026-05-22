Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 22, 2026, 08:12 AM IST

Odisha Weather Report: ୨୫ ଯାଏଁ ତାତିକୁ କାଳବୈଶାଖି!୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ୧୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather Report: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ।  ଉପାନ୍ତ ଠାରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ତାତି ଲାଗି ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏପରି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଖାଲି ତାତି ନୁହେଁ, ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଅପରାହ୍ନରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।

 

ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାତି ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି,ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର,ବୌଦ୍ଧ, ମାଲକାନଗିରି,ଗଜପତି,ଗଞ୍ଜାମ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ,କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।  ଏହାଛଡା ୧୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଆଗକୁ ବଢୁଛି ମୌମୁମୀ। ଆସନ୍ତା ୩ ରୁ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ,କୋମାରିନ୍ ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ,ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗର, ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଆକଳନ କରିଛି।ଯଦି ପାଗ ଏଭଳି ରୁହେ,ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌମୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 

Narmada Behera

