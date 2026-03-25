Rain Alert: ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି! ୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ...

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୬) ଓ (୨୭) ତାରିଖ ୨ ଦିନ ଧରି ଝଡବର୍ଷା ହେବ।
Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି (୨୬) ଓ (୨୭) ତାରିଖ ୨ ଦିନ ଧରି ଝଡବର୍ଷା ହେବ। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲ ସାଇତି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି଼ ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା,ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର,ମୟୂରଭଞ୍ଚ, ବାଲେଶ୍ବର,ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର,କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି,ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି଼ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମୟର ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।
Warning for the State.
Day-1, Day-3 & Day-4 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-2, Day-5 to Day-7 : No Warning.#Thunder #lightning #Warning #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/e0ZpQmglCq
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) March 25, 2026
ଅପରପକ୍ଷରେ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ।୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।