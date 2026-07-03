Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Rain Alert: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

Rain Alert: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ବିନ୍-ସିଟିରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର-ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୭.୬ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 03, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:10 AM IST
Rain Alert: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଏବେ କମିବନି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍ ଦର, ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJul 02
2
Odisha TextbooksJul 02
3
Odia NewsJul 02
4
Petrol priceJul 02
5
bhubaneswar newsJul 02