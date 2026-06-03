Odisha Weather Update:କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ!

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଜାରିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି ଜନ ଜୀବନ। ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ। ଆଜି ଉପକୂଳର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି।
Trending Photos
Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଜାରିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି ଜନ ଜୀବନ। ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ। ଆଜି ଉପକୂଳର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି।
Warning for the State.
Day-1 to Day-5 : Hot and Humid Day, Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-6 & Day-7 : No Warning#thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/Ndx58Gdmky
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 2, 2026
ALSO READ: Karnataka CM Oath Ceremony: ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବ କୁମାର,ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଲୋକସେବା ଭବନରେ...
ଆଜି ବିଶେଷକରି,କେନ୍ଦୁଝର,ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ରୁ ୬୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି,ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ,ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା,କୋରାପୁଟ୍ , ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ପବନର ବେଗ ୫୦ କିମି ରହିବ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।