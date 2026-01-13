Odisha Weather Update: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବଢିବ ଜାଡ଼,ବୁଧବାର ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି।
Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ୧୩ ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ସହ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗରେ କିଛି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଥିବା ବେଳେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବ। ବୁଧବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢିବା ସହ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତର ଲହରୀ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ ରୁ ୫ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ହେଲେ , ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ଏବେ ୩ ଦିନ ଶୀତ ନେଇ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶେଷକରି, ଝାରସୁଗୁଡା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ।
ରାଜ୍ୟରେ #17ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ #ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 18 ରୁ ତାପମାତ୍ରା ଵୃଦ୍ଧି ସହ ଶୀତରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ pic.twitter.com/pZrTNRVCEk
କିଛି ଦିନର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ବସ୍ତି ପରେ, ପୁଣି ବଢିବ ଥଣ୍ତା। ପାକିସ୍ତାନ୍ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ୍ ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଟିମା ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପଶ୍ଟିମା ଝଡ଼ ଅପସାରଣ ହେବା ପରେ, ଉତ୍ତର -ପଶ୍ଚମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ତା ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ବଢିବ। ଯାହା ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବ। ମେଘୁଆ ପାଗ ହଟିବା ପରେ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ୧୪ ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତା ବଢିବା ସହ ୯ ସହରକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତର ଲହରୀ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ୨ ଦିନ ହେବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥଣ୍ତା ପବନ ହ୍ରାସ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୟ ପ୍ରବେଶ ଘଟିଥିବାରୁ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବ। ଥଣ୍ତା ବଢିବା ସହ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ରବିବାର ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ପଶ୍ଚିମା ଝ଼ଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ୧୮ରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଶୀତରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ।