Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3073079
Zee OdishaOdisha StateOdisha Weather Update: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବଢିବ ଜାଡ଼,ବୁଧବାର ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Update: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବଢିବ ଜାଡ଼,ବୁଧବାର ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ।  ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:44 PM IST

Trending Photos

Odisha Weather Update: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ବଢିବ ଜାଡ଼,ବୁଧବାର ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ।  ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ୧୩ ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ନିମ୍ନଗାମୀ  ହେବା ସହ  ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ  ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।  ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗରେ କିଛି  ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଥିବା ବେଳେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା  ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ  ତଳକୁ ଖସିବ।   ବୁଧବାର  ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ  ଶୀତ ବଢିବା ସହ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ  ଶୀତର ଲହରୀ ନେଇ  ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ ରୁ ୫ ଦିନ  ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ  ନାହିଁ। ହେଲେ , ଶୀତ ଜାରି ରହିବ।  ଏବେ ୩ ଦିନ ଶୀତ ନେଇ  ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ  ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶେଷକରି, ଝାରସୁଗୁଡା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ  ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। 

 

ALSO READ: Humane Sagar Death Case: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା,ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କୁ ମିଳିଲା...

ALSO READ: Subhadra Yojana: ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ଏହି ଦିନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା

କିଛି ଦିନର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ବସ୍ତି ପରେ, ପୁଣି ବଢିବ ଥଣ୍ତା। ପାକିସ୍ତାନ୍   ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ୍ ର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ  ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଟିମା ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ  ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।  ପଶ୍ଟିମା ଝଡ଼ ଅପସାରଣ ହେବା ପରେ,  ଉତ୍ତର -ପଶ୍ଚମ ଦିଗରୁ  ଥଣ୍ତା ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର  ପ୍ରବାହ ବଢିବ। ଯାହା ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିବ।  ମେଘୁଆ ପାଗ ହଟିବା ପରେ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ।  ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ୧୪ ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତା ବଢିବା ସହ ୯ ସହରକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବୌଦ୍ଧ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତର ଲହରୀ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ୨ ଦିନ  ହେବ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ  ଥଣ୍ତା ପବନ ହ୍ରାସ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୟ ପ୍ରବେଶ ଘଟିଥିବାରୁ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବ। ଥଣ୍ତା ବଢିବା ସହ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ରବିବାର ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ  ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ପଶ୍ଚିମା ଝ଼ଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ୧୮ରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଶୀତରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

India- china Dispute
India- china Dispute: ଶକ୍ସଗାମ ଘାଟିକୁ ନେଇ ଭାରତ-ଚୀନ ମୁହାଁମୁହିଁ
Nipah Virus
Nipah Virus: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଫେରିଲା ନିପା ଭାଇରସ...ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏହି ରୋଗ?
Humane Sagar Death Case
Humane Sagar Death Case: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା,ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କୁ ମିଳିଲା...
toxic movie
Actor Yash: ବିବାଦରେ ଟକ୍ସିକ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର, FIR ଦେଲା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି..
EPFO PF Withdrawal Update
ଏବେ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ହେଲେ ସହଜ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା...