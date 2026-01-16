Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ,ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଉଦୟଗିରିରେ ୨.୬°ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୦.୫° ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ କଟକରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ୧୮ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ସେଲସିୟସ ତଳେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ବୌଦ୍ଧରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୫୦ ମିଟର ତଳେ ରହିଛି। ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ପରେ,ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ଘନ କୁହୁଡି ଓ ଶୀତ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସକାଳ ଏବଂ ଭୋର ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ରୁ ୨୧ ମଧ୍ୟରେ କୁହୁଡ଼ି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା,ପୁରୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।