Odisha Weather Report: ଭୀଷଣ ଥଣ୍ତାରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା! ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather Report: ଥଣ୍ତା ଲାଗି ରହିବ।  ଆହୁରି ୨ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ କମିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । ପ୍ରାୟତଃ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ  କମ୍ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(ଆଇଏମଡି଼) ପକ୍ଷରୁ  ଆଗାମୀ ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜାରି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚିତ୍ରରୁ ଏହା ଜଣାପଡୁଛି।  

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:23 AM IST

Odisha Weather Report: ଥଣ୍ତା ଲାଗି ରହିବ।  ଆହୁରି ୨ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ କମିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । ପ୍ରାୟତଃ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ  କମ୍ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(ଆଇଏମଡି଼) ପକ୍ଷରୁ  ଆଗାମୀ ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଜାରି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚିତ୍ରରୁ ଏହା ଜଣାପଡୁଛି।  ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ଦିନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ ପର୍ବ ସହ ନୂଆବର୍ଷରେ  ବି ଶୀତରେ ଥରିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସେମିଳିଗୁଡାରେ ବୁଧବାର ରାତିରେ ପାରଦ ଛୁଇଁଲା ୩.୯ ଡିଗ୍ରୀ। ଜି.ଉଦୟଗିରି ତପମାତ୍ରା ଦିନକ ତଳେ ୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ  ଏହା ୫ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସିଛି। ୧୦ ସହରର ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିଲା ।

 

 

ALSO READ: Today Horoscope:ଆଜି ସମସ୍ୟାରେ ପଡିପାରନ୍ତି ଏହିସବୁ ରାଶି!ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶୁକ୍ରବାର?ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୧୩.୯,  କଟକ ୧୩.୪ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା।  ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ  ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନ ପାରେ। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁରରେ  ଘନ କୁହୁଡି଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଦେଖାଦଇପାରେ।ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। କଟକରେ ୨୧ ତାରିଖରୁ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ୨୨ ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  

 

Narmada Behera

