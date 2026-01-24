Weather Report: କମୁଛି ଶୀତ, ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ... !

Weather Report: ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ତାତି ବଢୁଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୪ ଘଣ୍ଚାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮ ଡିଗ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଠାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।
Weather Report: ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ତାତି ବଢୁଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୪ ଘଣ୍ଚାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮ ଡିଗ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଠାରେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜି.ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର କାୟା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷକରି, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କଳାହାଣ୍ତି, ବାଲେଶ୍ବର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ରାୟଗଡା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ଅନୁଭୁତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନ ଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏ-ହା ସହ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗକେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ପ-ଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ, ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସହ ଲେହେ-ଲଦାକ୍, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣ ,ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି଼ ସହ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ, ଏପରି ପାଗ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ତାପମାତ୍ରା ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସକାଳରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମଳିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ତା ପବନ ୧୦ରୁ ୧୫ କିମି ମଧ୍ୟରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ଯେ, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣିଝରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର,ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରି ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା,ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି।