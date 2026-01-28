Odisha Weather:ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଶୀତ!୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା

Odisha Weather: ଶୀତ କମିବ। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ସହ କାକର ପଡି଼ବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି।
Odisha Weather: ଶୀତ କମିବ। ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ସହ କାକର ପଡି଼ବ। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଆକଳନ କରିଛି। ଆଜି (ବୁଧବାର) ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଯାଜପୁରର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁଆ କୁହୁଡି଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #27thJanuary,2026.https://t.co/caGuNWdTG6
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 27, 2026
ସେହିପରି, ଗୁରୁବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର,ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଗଜପତି , କଳାହାଣ୍ତି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳେ କୁହୁଡି଼ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି଼,ଫୁଲବାଣୀରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡାରେ ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡାରେ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୧୨.୧, ରାଉରକେଲାରେ ୧୨.୪, ଅନୁଗୁଳରେ ୧୨.୬, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୧୨.୧,ରାଉରକେଲାରେ ୧୨.୪, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୧୨.୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୩୧.୭ , ଅନୁଗୁଳରେ ୩୧.୧, ନୂଆପଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।