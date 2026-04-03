Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢି଼ବ ତାତି! ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ଓ୍ବେଭ୍ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ

Odisha Weather Report: ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡହଡ଼ହ ଖରା ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ୪୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ଏବେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଭଦ୍ରକରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୩୮, ବାଲେଶ୍ବରରେ ୩୭.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ ୩୯.୧ ଓ ବାରିପଦାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/ghsnPU144n
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 2, 2026
ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସକାସେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ(ଶୁକ୍ରବାର) ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଡ଼ହଡ଼ହ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରାଉଛି। ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ୩ଟା ଭିତରେ ଖରାକୁ ବାହାରିଲେ ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାହେଉଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡି଼ଶାରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ଗରମ ୨ ଗୁଣା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବାୟୁ ମଣ୍ତଳରେ ଆଦ୍ରତା ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।