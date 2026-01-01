Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3060115
Zee OdishaOdisha StateOdisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ!ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ!ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:18 AM IST

Trending Photos

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ!ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୮ ଡିଗ୍ରୀ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ  ତଳେ ରହିଛି।  ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ।  ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ୩ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା  ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। 

ALSO READ: Today Horoscope: ନୂଆବର୍ଷରେ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

 

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ସହ ଘନ କୁହୁଡି଼ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ୫.୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ସେହିପରି, ଫୁଲବାଣୀରେ ୬.୨,ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୬.୩, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ୭ ଡିଗ୍ରୀ, ସେମିଳିଗୁଡା ଓ ରାଉରକେଲାରେ ୭.୧, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ  ୭.୮, କିରେଇରେ ୮, ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ୮.୨,କୋରାପୁଟ୍ ରେ ୮.୩, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୮.୮, ସୋନପୁରରେ ୯.୪, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୯.୫, ଅନୁଗୁଳରେ ୯.୬, ବୌଦ୍ଧରେ ୯.୮, ଚିପିଲିମା ୯.୯, ବାରିପଦା ଓ ବାଲେଶ୍ବରରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 

ସେହିପରି, ନୟାଗଡରେ ଅତି ଘନ କୁହୁଡି  ୦ ରୁ ୫୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ  ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା ରହିଛି।  ଆଜି ବିଶେଷକରି,ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ପୁରୀର କିଛି  ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ବାଲେଶ୍ବର,ଗଜପତି, ଗଂଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, କନ୍ଧମାଳ,ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ,ମୟୂରଭଂଜ, କେନ୍ଦୁଝର,ଭଦ୍ରକ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳକୁ ୟେଲୋ  ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ!ଘନକୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେ
Today Horoscope
Today Horoscope: ନୂଆବର୍ଷରେ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
PUCC
PUCC: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ
e kyc
E KYC- ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି ଅବଧି ଆଉ ୨ ମାସ ବଢ଼ିଲା
vigilance raid
ଆଉଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଧରାପଡ଼ିଲେ, ୩ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ